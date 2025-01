Casal morto em queda de helicóptero é velado neste fim de semana em SP

Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 16 - Foto: Reprodução

O casal vítima do acidente aéreo em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, será velado neste final de semana. André Feldman, de 50 anos, e Juliana Alves Maria Feldman, de 49, estavam a bordo do helicóptero que caiu na noite de quinta-feira, 16, e foi encontrado na manhã seguinte, em uma área de mata próxima ao quilômetro 31 da Rodovia dos Bandeirantes.

A filha do casal, Bethina Feldman, de 12 anos, e o piloto da aeronave, Edenilson de Oliveira Costa, de 49, sobreviveram ao acidente e estão internados no Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital. Eles apresentam quadro estável de saúde.

De acordo com um comunicado da empresa em que André era CEO, o corpo de Juliana será velado a partir das 13h deste sábado no Cemitério da Saudade, em Americana, no interior paulista. O enterro está marcado para ocorrer logo depois, às 15h.Já o corpo de André será velado no Cemitério Israelita do Butantã, na capital, a partir das 14h de domingo, 19, mas o horário do sepultamento não foi informado.