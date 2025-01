Empresário morto em queda de helicóptero era dono de bet

Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 16 - Foto: Reprodução

O empresário morto em uma queda de helicóptero na noite de quinta-feira, 16, em uma área de mata em Caieiras, na Grande São Paulo, é dono de uma casa de apostas esportivas online. Ele e sua esposa, Juliana Alves Feldman, faleceram, enquanto a filha do casal, Bethina, de 12 anos, e o piloto sobreviveram.

André Feldman, de 50 anos, era CEO da BIG Brazil International Games, que tem o licenciamento para operar no Brasil a marca norte-americana Caesars Sportsbook, uma das empresas de apostas conhecidas como "Bets", e que está na lista das autorizadas pelo governo federal para atuar no país.



O helicóptero, que estava a caminho de Americana (SP), pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves, da qual Feldman era sócio. A aeronave tinha autorização para uso particular, mas estava com a operação negada para táxi aéreo.