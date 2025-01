Criança resgatada de helicóptero que caiu está ‘estável e consciente’

A aeronave caiu na noite desta quinta-feira, 16, - Foto: Reprodução/GloboPlay

A menina de 11 anos, identificada como Bethina Feldman, que sobreviveu a queda de um helicóptero na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, foi resgatada do acidente “estável e consciente”, segundo a capitã Natália Giovanini, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar de São Paulo. Os pais da menina, Juliana e André Feldman não sobreviveram.

“Em primeiro momento, a informação que recebi é de que a criança estava estável e consciente. A gente tem que entender que um acidente desse, a dinâmica dele, acarreta possíveis ferimentos que a gente não percebe. Por isso a preocupação e levar para um hospital que tenha capacidade de lidar com esse tipo de trauma. Ela foi transferida para o Hospital das Clínicas”, afirmou a capitã Natália Giovanini ao Bora Brasil.

A aeronave com quatro ocupantes caiu na noite desta quinta-feira, 16, em uma área de mata no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, na cidade de Caieiras. Além da menina, o piloto também sobreviveu.