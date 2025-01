Passageiro morre após passar mal durante voo com destino a Maceió

O avião partiu do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um passageiro morreu após passar mal durante voo, nesta quinta-feira, 16. O avião partiu do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino a Alagoas. A companhia aérea Azul confirmou o óbito.

De acordo com a Azul, o passageiro apresentou mal-estar durante a viagem e recebeu atendimento imediato por uma equipe médica assim que o avião pousou no Aeroporto Zumbi dos Palmares, localizado em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió.

“Após a aterrissagem, o cliente foi prontamente atendido por médicos do aeroporto. No entanto, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito no local”, informou a companhia em nota. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em outra nota enviada ao Metrópoles, a Aena, administradora do Aeroporto Zumbi dos Palmares, explicou que uma emergência foi declarada a bordo e que a equipe médica do aeroporto foi acionada de imediato, acessando a aeronave assim que ela pousou.

“No atendimento ao passageiro, constatou-se que ele já estava sem sinais vitais, sendo declarado o óbito. O corpo foi encaminhado para os trâmites legais”, detalhou.