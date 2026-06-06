Cantora de dupla gospel morre aos 38 anos e gera comoção

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A cantora gospel Ana Clézia morreu aos 38 anos na sexta-feira (5), em Palmas, no Tocantins. A artista estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada por familiares e amigos, que publicaram notas de pesar nas redes sociais. O velório aconteceu na igreja CIADSETA, em Taquaralto, distrito de Palmas, e também teve uma cerimônia em Luzinópolis.

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Em nota, a igreja Itacajá lamentou a morte da cantora e prestou solidariedade aos familiares. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, pedimos a Deus que conceda conforto, força e paz aos corações enlutados. Que as boas lembranças e o legado deixado por ela permaneçam vivos entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, diz trecho do comunicado.

Quem é Ana Clézia

Com mais de 16 mil seguidores nas redes sociais, Ana Clézia formava dupla com a cantora Laudiceia. As artistas se apresentavam em igrejas do Tocantins e também comandavam juntas o podcast “Pod Crente”, disponível em plataformas de streaming.

Nas redes sociais, Ana compartilhava vídeos cantando, ministrações religiosas e a agenda de apresentações. A morte gerou comoção entre seguidores e integrantes de igrejas evangélicas da região.

A cantora Laudiceia também confirmou a morte da parceira e informou que não tinha condições emocionais de responder às mensagens recebidas sobre o falecimento.