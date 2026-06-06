Ator entra em motel com dois homens e é encontrado morto horas depois

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O ator José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, 5, em um motel localizado no Jardim Paulista, em Campo Grande. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.



Segundo o g1, de acordo com o boletim de ocorrência, José Patrik entrou no estabelecimento acompanhado de outros dois homens. Horas depois, os dois deixaram o local, enquanto o ator permaneceu no quarto.

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Segundo informações registradas no caso, a recepcionista do motel relatou que tentou entrar em contato com José Patrik para tratar da cobrança referente ao tempo de permanência no quarto, mas não recebeu resposta.



Diante da falta de retorno, funcionários do estabelecimento foram até o local e encontraram o ator sem vida.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 00h29. Após a chegada das equipes, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Criminal.

Durante os procedimentos realizados no local, o celular da vítima foi apreendido pela perícia e deverá passar por análise no decorrer da investigação. O objetivo é reunir elementos que possam ajudar a esclarecer os acontecimentos que antecederam a morte do ator.

Segundo o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atendeu a ocorrência, a causa provável da morte seria uma overdose. No entanto, a confirmação dependerá dos exames periciais.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como morte decorrente de fato atípico. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações adicionais sobre as circunstâncias da morte e segue investigando o caso.