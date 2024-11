Cantora trans é encontrada decapitada em matagal

- Foto: reprodução

O corpo da empresária e cantora Santrosa, de 27 anos, apareceu em uma área rural de Sinop, no Mato Grosso, neste domingo, 10. A situação aconteceu na região de mata, Ela estava marcada por sinais de violência, como, por exemplo, mãos e pés amarrados, além da cabeça separada do corpo.

De acordo com informações da Polícia Civil, Santrosa, que também era suplente de vereadora pelo PSDB, foi vista pela última vez no último sábado, 9, quando saiu de casa por volta das 11h.

A ausência chamou a atenção de familiares, pois a artista tinha um show agendado para a noite e não compareceu ao local.

Conforme a análise inicial, peritos da Politec indicaram que o crime ocorreu em outro ponto, e o corpo da mulher foi deixado na mata cerca de oito horas antes de ser localizado.

O Portal MASSA! procurou as forças de segurança da região para saber se há suspeitos no radar e aguarda retorno. A princípio, a corporação investiga as circunstâncias e possíveis motivações para o crime.