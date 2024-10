Carga de cocaína é apreendida em navio mercante no porto de Santos

- Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Marinha do Brasil resultou na apreensão de aproximadamente 100 kg de substâncias com características semelhantes à cocaína em um navio mercante no porto de Santos, nesta quinta-feira, 3, de outubro.

A carga estava disfarçada em quatro pacotes e escondida no casco da embarcação. Para localizar a droga, agentes mergulhadores foram acionados após a identificação de uma suspeita de "contaminação" — um termo utilizado para referir-se a embarcações que podem ter drogas fixadas em seu casco.

Após a intensa busca, os mergulhadores encontraram os pacotes abaixo da linha d’água do navio. A substância apreendida será encaminhada para perícia na Delegacia de Polícia Federal em Santos.

A Marinha do Brasil, em nota, destacou que as inspeções em navios são realizadas com base em informações da inteligência policial, levando em consideração se a rota da embarcação está associada ao tráfico de drogas ou se há outras anomalias que justifiquem uma investigação mais detalhada.