Ônibus é sequestrado por criminosos e levado para favela no RJ

- Foto: Reprodução/ TV Globo

Na manhã desta quinta-feira, 03, um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que seguia de Ponta Negra, em Maricá (RJ), com destino ao Castelo (RJ), foi sequestrado por criminosos armados. O incidente ocorreu por volta das 5h50, na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com os relatos dos passageiros, três assaltantes entraram no veículo, renderam o motorista e anunciaram o assalto. Durante a ação, os passageiros foram obrigados a fechar as cortinas, aumentando o clima de temor. As vítimas foram posteriormente levadas para dentro de uma favela do Complexo da Maré, onde enfrentaram momentos de terror.

Leia também:

>> Mãe e padrasto são condenados por crimes sexuais contra duas crianças

>> Adolescente de 14 anos foi estuprada e esfaqueada 21 vezes na Bahia

>> Ônibus quebra em São Marcos e causa congestionamento em Salvador

Uma das passageiras, que concedeu entrevista a TV Globo, relatou que teve a aliança arrancada do dedo pelos criminosos. A mulher expressou seu desespero, afirmando que esta foi a quarta vez que assaltos desse tipo ocorreram na região em apenas duas semanas.

Após o ataque, o motorista e os passageiros se dirigiram à 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado.