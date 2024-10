Ônibus quebra em São Marcos e causa congestionamento em Salvador

Ainda não há informações sobre o que causou o problema no veículo. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um ônibus quebrou na manhã desta quinta-feira, 3, próximo a praça do bairro de São Marcos, causando um grande congestionamento na Av. São Rafael. O engarrafamento ocorre para quem vem da Paralela, sentido Pau da Lima, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), unidades foram enviadas para verificar a situação. Ainda não há informações sobre o que causou o problema no veículo.