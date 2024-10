Mãe e padrasto são condenados por crimes sexuais contra duas crianças

- Foto: Divulgação

Um casal do interior de São Paulo, foi condenado pela 1ª Vara de Penápolis, por abusar sexualmente de duas crianças, filhas da acusada e enteadas do réu. Eles foram julgados pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável.

Ambos foram condenados a 108 anos e quatro meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

Conforme os registros do processo, o padrasto abusou da enteada mais velha, de 14 anos, durante uma viagem de mudança de cidade, com a conivência da mãe, que auxiliou na prática do crime. O casal cometeu o ato várias vezes ao longo do trajeto.

Leia também:

>> Ônibus quebra em São Marcos e causa congestionamento em Salvador

>> Ônibus voltam a circular em Tancredo Neves nesta quinta-feira

>> Ataque contra pessoas em situação de rua deixa um morto na Bahia

Após chegarem ao novo destino, os crimes persistiram por meses, e a filha mais nova da mulher, de apenas cinco anos, também se tornou vítima.

Os abusos só terminaram quando as crianças retornaram com a mãe para sua cidade de origem. Em seguida, a mulher decidiu voltar a viver com o padrasto das crianças, enquanto deixou as meninas sob os cuidados do pai.

Na sentença, o juiz Vinicius Gonçalves Porto Nascimento destacou que a autoria e a materialidade dos crimes foram claramente comprovadas pelos depoimentos das crianças, corroborados por relatos de testemunhas, exames de corpo de delito e laudos de perícia obtidos dos celulares dos envolvidos.