Carreta bate em poste e motorista fica preso em fios de alta tensão

- Foto: Reprodução/CBMDF

Na tarde desta segunda-feira (7), um grave acidente envolvendo uma carreta deixou o motorista preso na cabine, após o veículo colidir com um poste de iluminação pública no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC), em Brasília, próximo ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

A colisão, que aconteceu por volta das 13h37, derrubou o poste e fez com que a fiação de alta tensão caísse sobre a carreta, impossibilitando a saída do motorista, identificado pelas iniciais M.A.S.T., de 51 anos. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, após a concessionária Neoenergia desligar a energia, conseguiu retirar o condutor com segurança.

Leia também:

>> 200 porções de drogas, incluindo K9, são apreendidas em Simões Filho

>> Corpo é amarrado e incendiado dentro de contêiner de lixo em Salvador

>> Caminhão e carga roubada são recuperados pela polícia no interior

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | Foto: Reprodução/CBMDF

Consciente, mas com ferimentos no rosto e queixando-se de dores no ombro, o motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico. O hospital para onde ele foi levado não foi divulgado.



Durante o resgate, os bombeiros isolaram a área e usaram pó de serragem para controlar um vazamento de combustível da carreta, enquanto a via ficou interditada. A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada, e as causas do acidente ainda estão sob investigação.