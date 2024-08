Carro desgovernado atravessa paredes de duas casas; assista vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou o exato momento em que um carro desgovernado atravessou a parede de duas casas do bairro de Santa Maria, no Distrito Federal. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, e não deixou feridos.

As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança da região; assista:

No vídeo, é possível ver quando um carro Hyundai Veracruz prata atravessa a parede da primeira residência, à esquerda do vídeo, antes de invadir a segunda casa.



O motorista do carro que bateu nas casas passou pelo teste do bafômetro, que não constatou consumo de bebida alcoólica. Ele contou que teria sido fechado por outro automóvel e que, por isso, perdeu o controle da direção. A Polícia Militar do Distrito Federal esteve no local e acompanhou o caso.