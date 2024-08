Carro é encontrado com mais de R$ 780 mil escondidos

- Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou R$ 784 mil em dinheiro escondidos em um compartimento oculto no painel de um veículo em uma rodovia no Rio de Janeiro.

O incidente ocorreu durante uma fiscalização minuciosa, onde os agentes descobriram um sistema codificado de abertura que ocultava blocos de cédulas.

O motorista, abordado pelos policiais, afirmou desconhecer a origem do dinheiro e alegou que estava apenas transportando a quantia do Rio para São Paulo (SP). Ele também mencionou que receberia R$ 5 mil pelo transporte. No entanto, ele não apresentou nenhuma comprovação de origem lícita para o montante.

O homem foi detido em flagrante e conduzido para a Polícia Federal em Volta Redonda (RJ), onde prestará depoimento e poderá responder por crimes relacionados à lavagem de dinheiro e transporte de valores de origem ilícita.

