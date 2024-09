Carro, ida a Paris e mais: o que o valor de um iPhone 16 compra

iPhone 16 não teve atualizações no design - Foto: Divulgação

A Apple lançou o tão esperado iPhone 16 e a pré-venda já tem data marcada para começar no Brasil. Mas, como sempre, o choque vem muito antes de abrir a caixa do novo aparelho: os precinhos nada camaradas! Se você se programou para trocar de celular e estava aguardando o lançamento, prepare-se: a versão top de linha, o iPhone 16 Pro Max com 1 TB de armazenamento, custará modestos R$ 15.499 no Brasil.

Agora, a pergunta que não quer calar: o que mais dá pra comprar com essa grana? O Portal MASSA! elencou algumas das coisas que dá pra fazer juntando essa graninha. Confira:

1. Uma moto novinha

Com R$ 15 mil, dá para comptar uma Honda CG 160 Start ou uma Yamaha Factor 150 'zero km'.

Motos são as mais vendidas na Bahia | Foto: Divulgação

2. Um carro seminovo

Com o valor de um iPhone 16 Pro Max, você consegue comprar um carro popular seminovo, tipo aquele Gol ou Celta, que é possível encontrar por essa faixa de preço. E ainda sobra pra um tanque de gasolina.

Gol usado é uma das opções | Foto: Divulgação

3. Cesta básica para dois anos

O valor do novo aparelho á pra alimentar uma família por um ano inteiro! De acordo com o calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a cesta básica em Salvador custa, em média, R$ 564,20. Ou seja, com esse valor é possível garantir comida na mesa por dois anos inteiros.

Alimentação garantida | Foto: Divulgação

4. TV 4K top de linha

Ao invés de comprar um iPhone, se você curte ver séries e filmes em casa talvez seja melhor investir em TV OLED 4K de 65 polegadas, daquelas que você vê cada detalhe. Vai ser cinema em casa todo dia.

Alta resolução | Foto: Divulgação

5. Viagem internacional

Com esse valor, você garante uma viagem internacional bacana, com passagens e hospedagem inclusas. Pesquisando bem e comprando com antecedência, dá para conhecer a Argentina, aqui do ladinho, ou ser mais ousado e visitar a França, na Europa.

Que tal a viagem dos sonhos? | Foto: Divulgação

Valores do iPhone no Brasil

A pré-venda dos modelos no Brasil está prevista para começar em 24 de setembro, no site da própria Apple; ainda não há a opção de comprar em loja física. Confira a tabela de preços: