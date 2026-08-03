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Carro voador da Embraer faz 1º teste para voo horizontal

etapa incluiu a ativação da hélice traseira, sistema responsável por impulsionar a aeronave durante

Leilane Teixeira
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Imagem ilustrativa da imagem Carro voador da Embraer faz 1º teste para voo horizontal
Foto: Divulgação

O protótipo do eVTOL da Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, alcançou um novo marco em seu programa de desenvolvimento ao realizar, pela primeira vez, um teste de transição entre o voo vertical e o horizontal. A etapa incluiu a ativação da hélice traseira, sistema responsável por impulsionar a aeronave durante o deslocamento à frente.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira, 3, pela Eve e pela Embraer. O ensaio ocorreu no centro de testes da fabricante, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, embora a data da operação não tenha sido informada.

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Segundo a empresa, a aeronave:

  • permaneceu em voo por 3 minutos e 9 segundos;
  • percorreu aproximadamente 1,5 quilômetro;
  • alcançou 27 metros de altitude;
  • atingiu 55 km/h durante o funcionamento da hélice traseira. Para a fabricante, o desempenho confirmou o funcionamento do sistema de propulsão e representa uma das fases mais importantes do desenvolvimento do veículo.

A próxima etapa prevê novos ensaios para ampliar gradualmente a velocidade da aeronave e testar o sistema de comunicação por rádio. A expectativa é realizar voos de até 92 km/h nas próximas semanas.

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Como será o "carro voador"

O eVTOL — sigla em inglês para veículo elétrico de decolagem e pouso vertical — foi projetado para transportar quatro passageiros e um piloto, com autonomia de até 100 quilômetros, voltada principalmente para deslocamentos urbanos e regionais de curta distância.

Quando obtiver a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave será produzida em série na fábrica da Eve em Taubaté (SP).

De acordo com a empresa, cerca de 3 mil unidades já foram encomendadas. A previsão é iniciar as entregas em 2027, mesmo ano em que a companhia pretende colocar o modelo em operação comercial.

A Eve estima que, até 2045, a frota mundial de eVTOLs alcance aproximadamente 30 mil aeronaves, com potencial para transportar mais de 3 bilhões de passageiros ao longo desse período.

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Tags

aviação Embraer São Paulo tecnologia

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