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BRASIL

Mulher ganha carro de R$ 70 mil após receber cartela de bingo de amiga

Moradora de Itapema levou Fiat Mobi após desempate na "bola maior"

Isabela Cardoso
Por
Mulher vence disputa entre 15 mil cartelas e leva Fiat Mobi
Mulher vence disputa entre 15 mil cartelas e leva Fiat Mobi - Foto: Divulgação | SECOM Itapema

Um passeio em família terminou com um prêmio de aproximadamente R$ 70 mil para uma moradora de Itapema, em Santa Catarina. Noeli Batista ganhou um Fiat Mobi após receber de uma amiga a cartela de bingo escolhida aleatoriamente.

O caso aconteceu durante um arraiá solidário no domingo, 2. Segundo a vencedora, a amiga comprou as cartelas e entregou uma delas poucas horas antes do sorteio, sem fazer qualquer escolha específica.

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"Minha amiga comprou as cartelas e me entregou uma hoje. Eu, na sorte, puxei a premiada, graças a Deus. Estou extremamente feliz e muito agradecida", comemorou Noeli após receber a chave do veículo.

Vitória foi decidida no desempate

A moradora do bairro Morretes acompanhava o evento ao lado do filho, Benício, quando disputou o prêmio principal com outro participante.

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Como duas cartelas completaram o bingo ao mesmo tempo, foi necessário recorrer ao critério conhecido como "bola maior". No desempate, Noeli levou a melhor e ficou com o automóvel.

Ao todo, cerca de 15 mil cartelas foram comercializadas durante a ação beneficente.

Evento distribuiu cerca de R$ 300 mil em prêmios

Além do Fiat Mobi, avaliado em cerca de R$ 70 mil pela tabela Fipe, a organização distribuiu aproximadamente R$ 300 mil em prêmios. Entre os itens sorteados estavam motocicletas, scooters, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, poupanças e outros brindes.

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Bingo curiosidades santa catarina

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