Casa de “Ainda Estou Aqui” pode ser comprada por valor milionário

A casa possui 800m² de área construída - Foto: Divulgação

A casa onde ocorreram gravações do filme “Ainda Estou Aqui”, indicado ao Oscar 2025 em três categorias, virou um ponto turístico na cidade do Rio de Janeiro. O valor de venda é R$ 13,9 milhões e o aluguel mensal custa R$ 65 mil.

“Depois do prêmio do Globo de Ouro, tivemos muita procura. Acreditamos que agora, com as indicações ao Oscar, as buscas irão se intensificar”, disse Jone Pereira, gerente da imobiliária responsável pelas negociações, ao UOL Splash.

A propriedade fica localizada na esquina da Rua Roquete Pinto com a Avenida João Luís Alves, na Urca. A casa foi alugada para a produção do filme por um ano e meio. Entretanto, as gravações para a obra dirigida por Walter Salles duraram seis meses.

"Fizemos obras de recuperação, modernizamos alguns cômodos, mas mantemos a fachada e as características internas”, contou Jone.



A casa possui 800m² de área construída. Originalmente tinha cinco suítes, após a reforma, duas foram transformadas: uma em closet e outra em escritório, restando suíte três completas com varandas externas para o mar.