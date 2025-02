Fernanda Torres brilha no Satellite Awards e vence como Melhor Atriz

- Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Torres foi consagrada como Melhor Atriz em Drama no Satellite Awards deste domingo, 26, por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'. A cerimônia, realizada pela International Press Academy, destacou o trabalho da brasileira no longa dirigido por Walter Salles.

A performance de Torres no papel de Eunice vem acumulando elogios ao redor do mundo. Recentemente, a atriz venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, superando nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Tilda Swinton, que também estavam indicadas ao prêmio do Satellite Awards.

O longa 'Ainda Estou Aqui', que permanece em cartaz no Brasil com mais de três milhões de espectadores, também se destacou no Festival de Veneza 2024, onde foi premiado por Melhor Roteiro.

No Satellite Awards, a brasileira concorria com Angelina Jolie (Maria Callas), Lily Rose Depp (Nosferatu), Nicole Kidman (Babygirl), Saoirse Ronan (The Outrun) e Tilda Swinton (O Quarto ao Lado).

Enquanto isso, Demi Moore, considerada sua principal adversária na disputa pelo Oscar, levou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical por 'A Substância'.

A cerimônia do Oscar está marcada para 2 de março, no Dolby Theater, em Los Angeles.