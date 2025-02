'Jurassic World 4': Roteirista do original comenta retorno à franquia

Koepp explicou que o novo filme será baseado em uma ideia original - Foto: Divulgação

David Koepp, roteirista responsável pelos primeiros filmes de 'Jurassic Park', voltou à franquia para escrever 'Jurassic World: Recomeço', o quarto filme da série. Em entrevista à Variety, Koepp revelou que foi Steven Spielberg quem o incentivou a retornar ao universo dos dinossauros.

"Os dois primeiros filmes foram duas das minhas experiências favoritas, e Steven [Spielberg] me disse: e se começássemos de novo? Vamos tentar algo novo", contou Koepp. "Achei a ideia legal e joguei uma ideia de volta. Foi isso."

Koepp também explicou que o novo filme será baseado em uma ideia original, e não uma adaptação direta dos livros. "Eu reli os dois livros originais para me aclimatar de novo naquele modo de operação, mas nós pegamos algumas coisas deles. Há uma sequência do primeiro livro que eu sempre quis fazer no filme original, mas não havia espaço. Nós pensamos 'Ei, nós podemos fazer isso agora'", revelou.



O elenco do novo filme da franquia 'Jurassic World' contará com grandes nomes como Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali. A direção ficará a cargo de Gareth Edwards, e o filme se passará cinco anos após os eventos de 'Jurassic World: Domínio'.

A trama envolve a luta pela sobrevivência dos dinossauros em um planeta cada vez mais inóspito, onde criaturas colossais são chave para a descoberta de uma droga capaz de salvar vidas humanas.

A estreia de 'Jurassic World: Recomeço' está agendada para o dia 1º de julho de 2025.