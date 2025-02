Fernanda Torres celebra indicação ao Oscar: “Emocionante”

Fernanda Torres foi indicada na categoria de Melhor Atriz - Foto: Divulgação

A atriz Fernanda Torres celebrou a sua indicação ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz pelo seu trabalho no filme ‘Ainda Estou Aqui’, que concorre a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira, 23, ela agradeceu a equipe, Selton Mello, Eunice Paiva, quem ela interpreta, e mais.

Leia também:

>> Oscar: Salvador foi essencial para indicação de ‘Ainda Estou Aqui’

>> Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’ são indicados ao Oscar 2025

>> 'Ainda Estou Aqui' e mais: Veja lista completa de indicados ao Oscar

“Queridos, eu não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter [Salles], a generosidade que ele teve comigo nesse filme, ao fato do nosso filme estar indicado não só para filme de língua estrangeira, mas para o melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável”, iniciou, emocionada.

“Queria agradecer à equipe toda, à família do filme, meus filhos no filme, ao Selton [Mello]. Foi um filme que a gente fez na felicidade. E, acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, geradora disso tudo. E ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro extraordinário e que nos possibilitou fazer esse filme. Eu jamais vou esquecer”, afirmou Fernanda.

A atriz completou: “É uma coisa histórica e emocionante para mim, pela minha ter estado nesse lugar 25 anos atrás pelas mãos do Walter. E também pelo que isso significa para o cinema brasileiro. Estou muito emocionada, muito surpresa. Queria dizer que eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo”.

Veja o agradecimento completo:

Quem também celebrou a indicação foi atriz Fernanda Montenegro, que homenageou a filha Fernanda Torres e o diretor Walter Salles pelas indicações. “Eu, Fernanda Montenegro e Fernando Torres — onde quer que ele esteja — estamos felizes e realizados, em estado de aleluia, pelas indicações de Fernando Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe está em estado de graça”, celebrou.

Indicações

‘Ainda Estou Aqui’ é um dos indicados nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. Já Fernanda Torres, que protagoniza o longa, concorre como Melhor Atriz. A Academia de Artes e Ciência de Longas-Metragens (AMPAS) anunciou nesta quinta-feira, 23, a lista com todas as indicações.

‘Ainda Estou Aqui’ segue em cartaz no Brasil e já atraiu mais de três milhões de espectadores ao cinema. O filme foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024. E Fernanda Torres foi consagrada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, ‘Ainda Estou Aqui’ é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. O filme é ambientado no Brasil de 1971, e acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é levado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia durante a ditadura militar.