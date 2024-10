Casa de brasileira é bombardeada durante ataque no Líbano

Myrna Raef Nasser, de 16 anos, e o pai dela, Raef Nasser, de 46 anos - Foto: Reprodução

A casa de uma adolescente brasileira foi bombardeada durante o ataque aéreo no Líbano. Myrna Raef Nasser, de 16 anos, e o pai dela, Raef Nasser, de 46 anos, morreram.

Um vídeo registrou o momento em que a casa é atingida. A primeira explosão é seguida de várias outras e, na sequência, bombas atingem o terreno onde ficava a casa.

"Não sobrou nada", lamento o tio da jovem, Ali Bu Khaled. "O ataque aconteceu na hora que eles [pai e filha] entraram em casa. Iam buscar umas roupas", acrescentou.

A explosão ocorreu na segunda-feira, 23, mas os corpos de pai e filha só foram encontrados na terça, 24. Eles ainda não foram enterrados porque, segundo o tio, a região onde eles moravam está inacessível.



Myrna morava com o pai, a mãe e três irmãos, na cidade de Kelya, região do Vale do Beqaa, a 30 quilômetros de Beirute. O tio de Myrna ainda vive no Brasil e contou que soube que a casa do seu irmão havia sido bombardeada na segunda-feira. "A minha família me ligou, mas os socorristas não conseguiam acessar os escombros naquele momento", disse.

A família era vizinha de outro adolescente brasileiro, que também foi morto após um ataque aéreo.



Myrna Raef Nasser planejava voltar ao Brasil para visitar a família ainda este ano. Ela tinha pouco mais de um ano quando foi morar no Líbano. A brasileira nasceu em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Raef Nasser nasceu no Líbano, mas havia morado no Brasil por nove anos, período em que a filha nasceu. "Esse ano estávamos falando de trazer Myrna para conhecer a cidade em que ela nasceu, já que foi embora muito nova. Ela escrevia bem português, mas não falava tanto", diz o tio.

Myrna era muito estudiosa e sonhava em ser a aluna de melhor prestígio do Líbano, afirma o tio. Ele lembra com orgulho que ela também era muito apegada ao pai.

"Tanto é que quando eles foram voltar para casa para buscar as roupas, ele avisou para ela esperar do lado de fora, mas ela insistiu em entrar na casa com ele, pensando que se acontecesse alguma coisa, queria estar perto o pai. Morreu ao lado dele", lamentou Khaled.

Após a morte de pai e filha, a mãe de Myrna os irmãos estão morando em Beirute. "Perderam tudo. Estão vivendo na capital com outras irmãs".

A reportagem entrou em contato com o Itamaraty sobre o caso. O Ministério das Relações Exteriores informou que está reunindo informações e que deve se pronunciar em breve.