Casal de baianos procurado após chuvas no RS faz contato com família | A TARDE

Passa bem o casal de baianos considerado desaparecido após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. As famílias perderam contato com os dois na terça-feira, 30, mas, neste sábado, 4, finalmente receberam notícias.

Juliene Ferreiras Lopes, 19 anos, e Lucas Ferreira Borges, 22 anos, ambos de Lauro de Freitas, vivem no município gaúcho de Estrela, no Rio Grande do Sul, fez contato com a família no fim da manhã deste sábado (4) e só conseguiram falar com os parentes através de um celular emprestado de um homem que chegou neste sábado no mesmo abrigo onde eles estão.

As informações é de que o local teria sido alagado. O casal relatou que passou cinco dias sem luz, sem rede de telefonia e sem internet, o que impediu que o contato fosse feito antes. Juliene e Lucas se mudaram para o Rio Grande do Sul há cerca de seis meses, para trabalhar. Apesar de toda a situção, eles disseram às famílias que estão em segurança.

Atualização

Estrela fica na região do Vale do Taquari, a mais afetada pelos temporais que atingem o estado e já deixaram mais de 50 mortos. O governo gaúcho informou que 42,2 mil pessoas estão fora de casa e 300 municípios sofrem os impactos da cheia histórica do rio Gauíba.



Ainda conforme a gestão, pelo menos 15 pessoas estão soterradas no Vale do Taquari. Além disso, cerca de 180 trechos de rodovias têm bloqueios, o aeroporto e a rodoviária da capital, Porto Alegre, estão fechados, e mais de pelo menos 373 mil estão sem fornecimento de energia elétrica, entre eles os baianos, que estão em um abrigo.

