Casal de empresários é encontrado morto dentro de carro em SP | A TARDE

Um casal foi encontrado morto dentro do carro que estava ligado em um posto de combustíveis localizado na Rodovia Regis Bittencourt, em Cajati, no interior de São Paulo. A suspeita é que os dois tenham sido intoxicados por monóxido de carbono.

Dentro do carro estavam os corpos de Renato Dias de Oliveira, de 33 anos, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28 anos. A morte foi confirmada pela equipe médica do resgate que foi acionada. As informações são do G1.

Após abrir a porta do carro, os policiais militares não observaram marcas de lesões. O caso foi registrado no domingo, 28, na Delegacia de Cajati, que segue apurando as circunstância das mortes. A Polícia Científica fez uma perícia no local. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) e passarão por exames.