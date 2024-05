Casal é encontrado morto dentro de carro em acostamento | A TARDE

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro no acostamento da rodovia Régis Bittencourt (BR-116). A ocorrência foi registrada em Cajati, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 29. Segundo a Arteris, concessionária que administra a via, o veículo Hyundai Tucson estava ligado quando foi achado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda não confirmou o que teria provocado as mortes. Uma possibilidade é que tenha ocorrido intoxicação por gás.

De acordo com a imprensa local, o casal era de São Carlos. A cidade fica a 400km de onde os corpos foram encontrados. As vítimas foram identificadas como o comerciante Renato Dias de Oliveira e a advogada Bianca Alves Francisco de Oliveira.

Caso de Balneário Camboriú

No primeiro dia deste ano, quatro jovens morreram dentro de um carro em Balneário Camboriú. Os corpos foram encontrados dentro de uma BMW, em um estacionamento na Avenida Santa Catarina, no bairro Estados. Os quatro tiveram paradas cardiorrespiratórias.

De acordo com a Polícia Científica de Santa Catarina, os jovens morreram intoxicados por monóxido de carbono, emitido no interior do veículo por meio do ar-condicionado.