Casal é preso suspeito de torturar e tentar matar bebê de 11 meses

Prisão aconteceu nesta quarta-feira, 12 - Foto: Divulgação

Um casal foi preso acusado de tortura e tentativa de homicídio contra um bebê de 11 meses, nesta quarta-feira, 12. A criança está internada em estado grave no Hospital Federal da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A criança foi inicialmente hospitalizada no dia 27 de fevereiro em uma unidade da Zona Oeste, mas devido à gravidade das lesões, foi transferida para um hospital na Zona Sul. A mãe e o padrasto da criança alegaram que ela havia sofrido uma queda enquanto tomava banho, mas os médicos constataram que as lesões não condiziam com essa explicação.

De acordo com os médicos, o bebê apresentava duas costelas quebradas, laceração hepática, hemorragia interna, hematomas nas costas e havia sofrido uma parada cardíaca durante a internação. As informações são do g1.

Vizinhos do casal relataram que frequentemente ouviam o bebê chorando intensamente e que presenciavam discussões violentas dentro da residência. Com base nas evidências coletadas, a polícia solicitou a prisão preventiva do casal.

O mandado de prisão foi cumprido, e agora ambos respondem pelas acusações de tortura e tentativa de homicídio. A investigação ainda está em andamento para apurar todas as circunstâncias que levaram ao abuso da criança.