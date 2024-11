Casal ouve passos em quarto e descobre passagem secreta de vizinha

A professora de inglês Thaynara Dueck - Foto: Reprodução

A professora de inglês Thaynara Dueck se mudou ao lado do marido para um sobrado em Curitiba. A residência possui três quartos, mas a mobiliária alertou que um deles ficaria trancado por cerca de quatro meses, sem os locatários terem acesso a ele.

Segundo o g1, mesmo sem saber o que havia do outro lado da porta, Thaynara e o marido aceitaram a condição, que foi prevista em contrato. Para Thaynara e o marido, a empresa dizia que pertences da proprietária estavam no cômodo.

"Desde o começo eu não curti muito a ideia, mas meu marido falou: 'não, vai ser só por pouco tempo' [...] Sim, era esquisito morar em uma casa que você não sabia o que tinha dentro de um quarto que estava fechado, mas a gente alugou", riu.

Em determinado dia, o marido da professora ouviu passos e móveis sendo arrastados dentro do quarto trancado. Ele foi até a porta, bateu e perguntou quem estava no cômodo. Como resposta, ouviu a vizinha perguntando "o que foi?".

"E aí, o que ele escuta? A senhora, nossa vizinha respondendo: 'o que foi?' Ela não percebeu que era alguém do outro lado da porta. Ela desceu e achou que alguém estava chamando ela lá embaixo", lembra.

Depois do caso, Thaynara e o marido descobriram que a vizinha, proprietária do local, conseguia acessar o cômodo por uma porta externa que conectava o ambiente do casal a um sobrado ao lado, onde ela morava. Pela disposição do imóvel, no modelo geminado, o casal não conseguia ver a porta que ela utilizava por fora.

Thaynara contou que a casa foi alugada em outubro de 2023. A descoberta da "passagem secreta" foi em junho de 2024, segundo a professora.