Pastor 'pai de família' é suspeito de matar baiana trans em motel

Um pastor de 45 anos foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato de Luane Costa da Silva, uma mulher trans baiana encontrada em um quarto de motel em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o g1, o religioso confirmou ter brigado com a vítima no local.

O suspeito é pastor de uma igreja da cidade, além de ser casado com uma mulher há 25 anos e ser pai de três filhos. Ele temia que a companheira descobrisse a traição.

Em conversa com policiais, o pastor revelou que dirigia por uma avenida de Santos quando encontrou a travesti, que ofereceu um programa por R$ 100. O acordo foi desfeito dentro do quarto do motel, segundo o homem, após ele descobrir que Luane era uma mulher trans.

Diante da recusa, a vítima se sentiu humilhada e exigiu mais uma transferência de R$ 100 via PIX, ainda de acordo com o depoimento. O pastor afirmou ter feito o novo pagamento para evitar que Luane fizesse um "escândalo" e acionasse a polícia.

Ainda segundo a versão do pastor, a discussão seguiu e evoluiu para uma briga corporal. Neste momento, a mulher teria sacado uma arma de choque.

O suspeito disse ter caído no chão em cima de Luane e, quando percebeu que ela estava com o "braço mole", pegou a chave do quarto e a arma de choque, deixando o local e voltando para casa.

Segundo o depoimento, o homem voltou em seguida ao motel em busca do celular, que havia esquecido no estabelecimento. Quando chegou no quarto, porém, encontrou um funcionário do comércio falando no aparelho com a própria esposa.

O suspeito disse que recuperou o celular e deixou o motel. A arma de choque, de acordo com ele, foi jogada em um canal na cidade.