Filho de Maguila homenageou pai antes da morte: "Me aceitou"

Júnior Ahzura - Foto: Reprodução

Pouco antes da morte de Maguila, viralizou um vídeo do lutador falando sobre homossexualidade durante entrevista. Júnior Ahzura, filho gay do pugilista, aproveitou a popularização da fala para homenagear o pai.

"Para mim, esse negócio de homossexualismo é para quem sabe ler e quem inventou esse nome científico. Eu não tenho estudo. O homem, o 'viado' não é uma doença. Ele nasceu com o dom de ser 'viado' e de transar com homens. Então, não acho que seja uma doença. A pessoa já nasceu com esse dom”, disse Maguila em 1992: "A gente não pode ser contra".

Leia também:

>> Maguila deixa legado marcado por diferentes batalhas

>> Babu lamenta morte de Maguila: "Não estava pronto para sua partida"

>> Popó lamenta a morte de Maguila: "Cara que me inspirou"

Júnior, que apresenta o podcast Gordosfera, lembra como o apoio do pai foi fundamental.

"Sempre fui um gordinho viado, era nerd também, ainda sou. Mas fui uma criança viada. Eu era muito gay e desde pequeno. E me zoavam muito porque eu era gordo, e depois porque eu era uma bichinha e minha voz não tinha engrossado como a dos outros meninos", confessa Junio.

O pai foi seu protetor e companheiro o tempo todo, inclusive em episódios de racismo.

"Tive uma infância meio pública e privada. Meu pai é o Maguila, um dos maiores pugilistas do país, eu tive privilégios sociais e econômicos, sou fruto de uma relação inter-racial e sempre estudei em escolas particulares", inicia: "Estudei numa universidade tradicional, dentro de uma aristocracia imensa em São Paulo e no meu grupo de amigos tinha muitos bolsistas do Prouni. Uma vez, um colega veio me questionar se eu era bolsista. Eu disse que não e quis saber o porquê da pergunta. Ele disse que, como meus amigos eram da periferia e bolsistas, eu também poderia ser. Mas insisti na pergunta. Aí ele falou: 'É só olhar pra você, seu cabelo é duro'".

"Orgulho ter um pai que sempre me aceitou e respeitou! Mais que um herói nacional, meu pai", exalta Adilson Júnior.