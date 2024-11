Popó lamenta a morte de Maguila: "Cara que me inspirou"

Adílson Maguila fez sucesso nos ringues e fora deles por sua humildade e carisma - Foto: Reprodução / Instagram / @adilsonmaguilarodrigues

A morte do ex-pugilista Adílson Rodrigues, o Maguila, na tarde desta quinta-feira, 24, em São Paulo, comoveu os apaixonados pelo boxe. O campeão mundial Acelino Popó Freitas concedeu entrevista ao Portal A TARDE e falou sobre a partida do companheiro.

Popó lamentou a partida de Maguila e elogiou a trajetória do lutador. O baiano também afirmou que Maguila foi uma das suas inspirações para ele trilhar seu caminho vitorioso na modalidade.

"É o fim de todos nós, infelizmente. O Maguila foi um grande esportista brasileiro. Um nordestino, sergipano e um cara que nos proporcionou orgulho por tudo que fez no boxe. Era um cara que me inspirou para ser um lutador", disse Popó.

"Eu olhava ele lutar e pensava: "Um dia vou ter um cinturão desse" E o meu primeiro cinturão que disputei peso-leve do mundo hispano em 96, porque vi o Maguila disputando. Lutei na presença dele em 93, em Campos do Jordão, tive oportunidade de ver duas lutas dele ao vivo", complementou.



Popó recordou das várias lutas que Maguila disputou e que eram transmitidas ao vivo em TV aberta e narradas por Luciano do Valle. Ele relembra que a população ficava na expectativa das entrevistas após os combates, que geralmente arrancavam sorrisos devido a espontaneidade do lutador, que tinha o carisma como uma de suas marcas.

"Além do Maguila fazer de melhor que era lutar porque ele era um bom peso pesado, o povo lembrava das entrevistas dele pós-luta. Todos ficavam na expectativa quando ele falava, já que mandava abraços para o açougueiro, o padeiro e etc. A galera tinha muito carinho por ele. É uma grande perda", finalizou.

Popó homenageou Maguila através das redes sociais. Na publicação, recordou a participação dele em uma propaganda de operadora de telefonia ao lado do sergipano.

Maguila era considerado o maior pugilista peso-pesado do Brasil

Segundo informações da TV Record, Maguila morreu em uma casa de repouso em São Paulo. O ex-pugilista estava acometido de de encefalopatia traumática crônica, popularmente conhecida como demência pugilística, que foi diagnosticada no ano de 2013. Para tratar melhor dos sintomas, ele se submetia a um tratamento a base de canabidiol.

Profissionalmente, Maguila esteve nos ringues de 1983 a 2000, com um cartel de 77 vitórias, 61 nocautes, 7 derrotas e 1 empate.