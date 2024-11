Relembre a trajetória de Maguila e o duelo histórico com Holyfield

Maguila faleceu na tarde desta quinta-feira, 24 - Foto: Reprodução | TV Globo

O Brasil se despediu na tarde desta quinta-feira, 24, do ex-pugilista e campeão brasileiro de boxe, José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, que faleceu aos 66 anos. O lutador estava internado após anos sofrendo com "demência pugilística", uma condição que é consequência das pancadas recebidas ao longo de seus 17 anos de carreira no boxe.

Nascido em Aracaju no dia 11 de julho de 1958, Maguila construiu um cartel impressionante de 85 lutas, acumulando 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico. Seu jeito carismático e suas entrevistas folclóricas conquistaram o público brasileiro, tornando-o uma figura querida no esporte. Entre os confrontos mais memoráveis de sua carreira, destaca-se a luta contra Evander Holyfield, realizada em 15 de julho de 1989.

Naquela época, Maguila vivia um momento de ascensão, vindo de uma sequência de 18 vitórias, incluindo uma vitória marcante sobre James "Quebra-Ossos" Smith em 1987.

No primeiro round do duelo contra Holyfield, ele chegou a levar a melhor, mas a alegria foi efêmera. No round seguinte, o americano aplicou um nocaute fulminante, selando a vitória e tornando-se um marco na carreira de ambos os boxeadores.

Holyfield, em entrevista ao Esporte Espetacular em 2015, relembrou a importância da luta: “A luta contra Maguila foi importante para mim. Ele era número um e meu objetivo era ser o número um e forçar a luta contra Tyson. Eu treinei para isso. Nós lutamos, eu o nocauteei, e as pessoas sentiram que eu tinha força, assim como Tyson".

Além do confronto contra Holyfield, Maguila teve outros grandes momentos em sua trajetória. Começou a treinar em 1979 e logo conquistou seu primeiro título brasileiro em 1983, ao vencer Waldemar Paulino no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Ao longo de sua carreira, ele se destacou como o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos-pesados, mesmo que sua conquista, em 1995, pelo cinturão da Federação Mundial de Boxe (WBF), não tenha sido por uma das quatro principais organizações.

Com sua aposentadoria em 2000, após ser nocauteado por Daniel Frank, Maguila deixou um legado no boxe brasileiro que vai muito além das vitórias e títulos. Sua história é marcada por coragem e dedicação, tornando-o um ícone do esporte no país. A lembrança de suas lutas e seu jeito autêntico de se comunicar com o público permanecem vivas na memória dos fãs de boxe.