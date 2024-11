Maguila sofreu com 'demência dos pugilistas' no fim da vida; conheça a doença

Estrela do boxe, Maguila morreu aos 66 anos nesta quinta-feira - Foto: Reprodução | Instagram

Nesta quinta-feira, 24, o ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu aos 66 anos em decorrência de um nódulo no pulmão, de acordo com Irani, sua esposa. O ícone do boxe também sofria com uma encefalopatia traumática crônica, que também é conhecida como 'demência dos pugiligstas', uma doença progressiva e sem cura.

A "demência pugilística" ocorre quando o cérebro sofre muitas lesões na região do crânio e pode ser caracterizada por alterações no humor, como depressão e agressividade, além de perda de memória. Movimentos lentos e descoordenação, causados por problemas nos músculos, também são sintomas da condição.

A doença causa modificações anatômicas no cérebro e, por apresentar sintomas neuropsiquiátricos, pode ser confundida com as doenças de Alzheimer' e 'Parkinson. O prognóstico também pode demorar anos depois da aposentadoria para aparecer no paciente, como foi o caso de Maguila, que foi diagnosticado em 2013, 13 anos depois de largar as lutas profissionalmente.

A condição é relativamente frequente entre os praticantes de esportes com bastante contato, que podem sofrer consequências graves para o sistema nervoso do corpo humano. O brasileiro Éder Jofre e os norte-americanos Muhammad Ali e Chuck Liddell foram outros astros que sofreram com a doença.