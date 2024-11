Lenda do boxe brasileiro, Maguila morre aos 66 anos

Maguila foi campeão brasileiro de boxe - Foto: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira, 24, faleceu o ex-pugilista e campeão brasileiro de boxe, José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, aos 66 anos. Ele estava internado em uma casa de repouso.

A notícia do falecimento de Maguila foi confirmada pela sua esposa, Irani Pinheiro, em entrevista ao canal de TV "Record".

Em março deste ano, a esposa do ex-pugilista, revelou que ele sofria de uma doença degenerativa há 15 anos e foi internado em uma clínica para tratamento de crises de agressividade. O principal peso-pesado e uma das direitas mais pesadas do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013.

'Ele tava, ficou 28 dias internado, e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica... Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia", relatou Irani.