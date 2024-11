Entrevista que Maguila defendeu gays viraliza na web: "Nada contra"

Maguila viralizou nas redes - Foto: Reprodução | X

Começou a viralizar nas redes sociais, um vídeo em que o ex-lutador Maguila participa de uma entrevista com jornalistas em 1992. Entre as perguntas, um dos apresentadores questionou o atleta sobre ‘homossexualismo’, e a resposta dele foi sensata para alguns internautas nas redes sociais.

Na ocasião, um dos apresentadores pergunta o que Maguila achava sobre a relação entre duas pessoas do mesmo sexo. “O homossexualismo é uma doença ou uma coisa, normal, como você vê isso?”, pergunta um dos apresentadores.

“Para mim esse negócio de ‘homossexualismo’ é um nome científico, eu não tenho estudo, então para mim o ‘viado’, no caso, não é uma doença, ele já nasceram com esse ‘dom’ de ser ‘viado’ e transar com homem”, responde Maguila.

“Maguila foi um poeta! E não precisava ficar procurando palavrinha bonita!”, disse um usuário do X, antigo Twitter. “Sábio Maguila, ótimas palavras”, respondeu outro na publicação.

O atleta chega a dizer que discorda com o pastor, que não há como identificar se participava da entrevista no momento. “Quando Deus põe o filho dele na terra, todos temos um destino. Leão Lobo teve esse destino, que ele vai dizer que ele não começou quando ele era grande, mas desde pequeno ele já tem um jeitinho, então Deus que fez ele assim. Eu não tenho nada contra o Leão Lobo e nenhum gay”, diz Maguila se referindo ao apresentador gay.

Recentemente, o apresentador Leão Lobo disse em conversa com o Uol que já chegou a ser viciado em sexo. Ele relatou que trabalhou numa boate, e que já chegou a transar com oito homens por noite.

Em outro momento, uma das apresentadoras continua dizendo que os pais teriam que normalizar os filhos verem duas mulheres também como um casal, e Maguila é questionado o que faria se o seu filho, que na época, tinha cinco anos, visse dois homens se beijando. “Se ele vier me perguntar: ‘pai, o que é isso? Um homem beijando o outro?’. Eu digo que todos os dois são ‘viados’, diz.

No jeito dele, essa foi uma das marcas de Maguila no mundo. O atleta quis dizer, em plena década de 1990, que não tinha preconceitos contra pessoas do grupo LGBTQIA + e que já, que eles tinham nascido e se identificavam como gays, lésbicas, e etc, deveriam ser aceitos socialmente do jeito que eles são.

Oex-pugilista e campeão brasileiro de boxe, José Adilson Rodrigues, chamado de Maguila, aos 66 anos, morreu na tarde desta quinta-feira 24. Ele estava internado em uma casa de repouso.

Em março deste ano, a esposa do ex-pugilista, revelou que ele sofria de uma doença degenerativa há 15 anos e foi internado em uma clínica para tratamento de crises de agressividade. O principal peso-pesado e uma das direitas mais pesadas do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013.