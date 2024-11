Bahia e Vitória divergem sobre retorno da torcida mista

Bahia e Vitória se enfrentaram seis vezes em 2024 - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Há seis anos, no ano de 2018, aconteceu o último clássico Ba-Vi com as duas torcidas presentes no estádio. Desde então, os rivais já se enfrentaram 19 vezes, sendo 11 duelos disputados sob mando de campo do Bahia, e oito do Vitória, mas todos com um fator comum: apenas a torcida do time mandante poderia frequentar o jogo.

Neste ano, o MP-BA até realizou reuniões para analisar as possibilidades do fim da torcida única. No entanto, ainda com o considerdo "alto risco", a decisão foi pela permanência da proibuição. Entretanto, após anos de hiato, a partir de 2025, o maior clássico das regiões Norte-Nordeste do Brasil poderá voltar a contar com a torcida mista.

Diante deste cenário, a quipe do Portal A TARDE consultou as frentes envolvidas no caso. Segundo apurou a reportagem, o Bahia vê com preocupação a possibilidade do retorno das duas torcidas aos clássicos. O clube ainda não constatou alterações nas políticas públicas desde a proibição que estejam vigorando para justificar a retomada da presença de ambas as torcidas no Ba-Vi.

Já do lado rubro-negro da cidade, o posicionamento diverge com o do rival. Isso porque segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o Vitória é favorável ao retorno da torcida mista no clássico Ba-Vi. Fábio Mota, presidente do Leão, garantiu à reportagem que o clube está de acordo com o possível retorno da torcida mista nos clássicos.

Por sua vez, o Ministério Público da Bahia informou que existem dois procedimentos em curso que tratam sobre a adoção de medidas de segurança na Arena Fonte Nova e no Barrarão, que se atendidas por todos os envolvidos podem garantir o retorno da torcida visitante nos clássicos Bavis. A proposta do MP-BA é que os pré-requisitos para o retorno sejam estabelecidos em "Termos de Ajustamento de Conduta" assinados por todos os agentes públicos e privados responsáveis pela organização e segurança das partidas.