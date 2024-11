Ministério Público da Bahia projeta volta da torcida mista em 2025

Torcida do Bahia à esquerda e do Vitória à esquerda - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira EC Vitória

Visto com um dos maiores clássicos do Brasil, o encontro entre Bahia e Vitória, em 2025, poderá ser ainda mais especial. Na atual temporada, as equipes se enfrentaram seis vezes, todas com torcida única. No entanto, para o próximo ano, a festa poderá ser completa, com o retorno da torcida mista.

Em entrevista ao GE Bahia, a promotora de Justiça, Thelma Leal, avaliou a possibilidade do encontro entre rubro-negros e tricolores dentro dos estádios. Em fala, a profissional revelou estar estudando os riscos e as medidas de segurança cabíveis.

"Nós estamos buscando a definição da classificação de riscos dos jogos que a partir daí será definida toda estratégia de segurança. Com isso, se nós conseguirmos avançar com esses dois procedimentos, temos grandes esperanças de ter torcida mista ou torcida visitante", disse Thelma Leal.

Neste ano, o MP-BA até realizou reuniões para analisar as possibilidades do fim da torcida única. No entanto, ainda com o alto risco, a decisão foi pela permanência. Desta vez, a promotora se mostrou esperançosa pelo retorno, afirmando que as chances são grandes.

"No ano passado, era a nossa intenção fazer esse retorno em 2024, mas não foi possível diante do cenário que se apresentava. (...) Nossa esperança é que a gente consiga firmar esse termo de ajustamento de conduta com todos os envolvidos. Isso ocorrendo, temos grandes chances de termos torcida visitante nos clássicos no ano de 2025", disse a profissional.

De acordo com a promotora, o Vitória se mostrou favorável sobre o retorno nos clássicos de 2025, diferente do que ocorreu neste ano, quando votaram a favor da manutenção da torcida única. O Bahia, no entanto, se mostrou mais resistente, ainda não expondo uma opinião contrária a do início do ano, quando votou contra a torcida mista.

O único confronto entre Bahia e Vitória com as duas torcidas no estádio ocorreu no ano de 2018. Na ocasião, os jogadores protagonizaram uma briga generalizada dentro de campo, ocasionando em sete expulsos, cinco do Vitória, que perdeu a partida por W.O. Desta maneira, com o histórico negativo e o registro de inúmeras brigas dentro e fora de campo, o MP-BA optou pela adoção da torcida única.