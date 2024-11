Saiba quanto a dupla Ba-Vi investiu na formação dos elencos atuais

Luciano Rodríguez e Janderson são as contratações mais caras de Bahia e Vitória, respectivamente, nesta temporada - Foto: Divulgação | ECBahia e ECVitória

A dupla Ba-Vi traçou objetivos diferentes no Campeoneonato Brasileiro e vive fases distintas na temporada 2024. Em momentos diferentes também no quesito financeiro, Bahia e Vitória investiram juntos R$ 263 milhões para a formação dos elencos atuais. A quantia é o montante recorde da história do futebol baiano.

Em levantamento do especialista em gestão e marketing esportivo Pablo Coutinho, em parceria com o Portal A TARDE, o Tricolor aparece como a sexta equipe que mais gastou na formação do seu elenco atual, investindo R$ 237,4 milhões. A quantia representa 5,6% do valor total gasto por todas as equipes da Série A.

Já o Vitória tem utilizado o método do custo benefício para, com menos recurso, contratar e ao mesmo tempo buscar bons desempenhos dentro de campo. O Rubro-Negro ocupa a 17ª colocação no ranking, investindo R$ 25,6 milhões.

O Flamengo lidera o levantamento com R$ 1,06 bilhão gastos, seguido de Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e RB Bragantino. No total, os clubes da Série A do Brasileirão investiram R$ 4,3 bilhões nos seus elencos atuais.

Vale mencionar que o ranking não contabiliza apenas o valor gasto pelas equipes nesta temporada, mas sim o montante total para adquirir os jogadores que integram os elencos dos clubes.

Confira o levantamento:

Após o 'ano zero' da parceria entre o Bahia e o City Football Group ser marcado pela intensa briga contra o rebaixamento, o Esquadrão de Aço investiu forte em 2024, batendo o recorde da transferência mais cara três vezes no mesmo ano, contratando Jean Lucas, por R$ 24,2 milhões, Caio Alexandre, que custou R$ 24,3 milhões, e Lucho Rodríguez, comprado por R$ 65,3 milhões.

Além disso, o Tricolor contratou por empréstimo o atacante Oscar Estupiñan no início da temporada, que atualmente defende o Juárez, do México. Transferidos a custo zero, o zagueiro Victor Cuesta, os laterais Santiago Arias e Iago Borduchi e o meia Everton Ribeiro também fazem parte da lista de contratados.

Vindo de um acesso à Série A, o Vitória passou fez uma reformulação em seu elenco visando a disputa do Brasileirão. Nesta temporada, o Rubro-Negro, que também contou com muitas saídas, fez 30 contratações, sendo a mais caras delas o atacante Janderson, que custou R$ 5 milhões ao Leão da Barra.

Além dele, o clube baiano investiu R$ 3 milhões para contratar Léo Naldi, R$ 2,8 milhões para comprar Bruno Uvini e contratou Daniel Jr, que foi emprestado ao Coritiba, por R$ 2,5 milhões.

O lateral Willean Lepo e o meio-campista Jean Mota fecham a lista das transferências do Vitória que não vieram a custo zero. Os jogadores custaram aproximadamente R$ 2,5 milhões e R$ 1,7 milhão, respectivamente.