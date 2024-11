Rival direto do Vitória, Athletico-PR desabafa sobre crise: "Erramos"

Gonzalo Mastrianni, atacante do Athletico-PR - Foto: Daniel Duarte | AFP

A temporada do Athletico-PR definitivamente não acontece da forma como o seu torcedor esperava. No ano centenário da sua história, o Rubro-Negro briga diretamente contra o rebaixamento e, na última terça-feira, 22, o clube paranaense amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, adversário direto para fugir do Z-4.

Leia mais:

>> Vitória pode ter meio de campo diferente contra o Fluminense

>> Neto Baiano sobre o Bahia atuar no Barradão: "Manda jogar na praia"

>> Sem Wagner Leonardo, aproveitamento do Vitória cai para 25%

Ocupando a 18ª posição na classificação com 31 pontos, o Furacão reconheceu a má fase e convocou a torcida, nesta quarta-feira, 23, para a reta final do Brasileirão. Em pronunciamento oficial, o Athletico comentou:

“Erramos. Ao fazer o que todo mundo faz. Ao esquecer que é o Athletico quem transforma o futebol. E não o contrário. Ao fazer de um ano de expectativas, uma jornada de incertezas. Erramos. Mas não fugiremos das nossas responsabilidades. Não fuja da sua”, diz trecho da nota divulgada.

O clube paranaense entra em campo mais oito vezes nesta temporada, sendo cinco jogos na Ligga Arena, casa do Rubro-Negro. O Athletico ressaltou a importância do seu torcedor para as partidas que serão disputadas em Curitiba, no Paraná.

“Por isso, quem é Sócio Furacão, em dia com as mensalidades, já teve seu check-in confirmado automaticamente para as próximas rodadas. cinco decisões esperam por você. O Athletico, também”, finalizou o clube.

Comandada pelo técnico Lucho González, o clube paranaense é um dos adversários diretos do Vitória, que também busca a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo entre rubro-negros acontece no dia 2 de novembro, um sábado, 18h30, na Ligga Arena.