Vitória pode ter meio de campo diferente contra o Fluminense

Thiago Carrpini ao lado do preparador físico Caio Gilli - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória se prepara para o importante compromisso contra o Fluminense, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini fará testes no setor de meio de campo, na qual ele tem feito modificações nos últimos jogos.

Leia mais:

>> Sem Wagner Leonardo, aproveitamento do Vitória cai para 25%

>> Neto Baiano sobre o Bahia atuar no Barradão: "Manda jogar na praia"

>> Com dupla Ba-Vi, Copa do Brasil 2025 já tem 76 equipes garantidas

Com a suspensão de Filipe Machado no empate fora de casa contra o Atlético-MG, Carpini escalou Willian Oliveira no confronto em Belo Horizonte. Além de ser um dos artilheiros do time no Brasileirão com cinco gols, o camisa 29 é um dos atletas que mais atuou, com 28 jogos na Série A.

Vale salientar que nas últimas cinco partidas, Oliveira só foi titular em uma oportunidade. Isso se deve às chegadas de Machado e Ricardo Ryller.

O primeiro disputou 10 partidas como titular desde sua estreia pelo rubro-negro baiano. Contudo, Ryller esteve entre os 11 iniciais na vitória contra o RB Bragantino ao lado de Luan Santos e Matheuzinho.

O time terá mais três sessões de treinamentos no CT Manoel Pontes Tanajura pela frente. Agora, cabe a Carpini e sua comissão técnica decidirem se querem um meio mais reforçado na marcação ou com mais liberdade para criação diante do Tricolor das Laranjeiras.