Maguila deixa legado marcado por diferentes batalhas

Adílson Rodrigues, o Maguila, em ação (1988) - Foto: Cedoc A TARDE

Morreu, ontem, em São Paulo, uma lenda do boxe nacional. José Adilson dos Santos, mais conhecido como Maguila, faleceu aos 66 anos, conforme confirmado pela esposa, Irani Pinheiro. O ex-pugilista, natural de Aracaju (SE), passou a vida lutando — contra adversários, nos ringues, onde venceu 77 dos 85 duelos que disputou, e, já aposentado, contra a encefalopatia traumática crônica, doença decorrente da profissão — e nesta quinta-feira chegou ao fim a última batalha.

Se hoje o fã do esporte está de luto, é muito pela admiração vinda do reconhecimento de que a trajetória desse campeão não foi nada fácil. As lutas não foram somente aquelas que valiam a glória de usar um cinturão, mas as mais básicas e comuns àqueles que têm infância difícil, com poucos acessos. Tendo nascido em família humilde, tinha 18 irmãos, sendo que seis deles morreram ainda crianças. Quando questionado pelo jornalista Raul Gil, em 2017, qual havia sido o maior embate até então, Maguila foi categórico na resposta: “O da sobrevivência”.

E a sobrevivência foi se tornando mais árdua, sobretudo nos últimos 15 anos – tempo que passou convivendo com doença degenerativa similar ao Alzheimer, internado em uma clínica para tratamento especializado. Esse período dele colocou luz nos problemas de saúde física e mental que atletas de altas performance, principalmente os lutadores, podem sofrer.

Principais lutas

Em 1987, o brasileiro enfrentou o pugilista britânico Frank Bruno, que anos depois se tornaria o vencedor do título mundial dos pesos pesados. Maguila não levou a melhor nesse embate, e foi uma das poucas derrotas como lutador, mas conseguiu visibilidade internacional pela primeira vez na carreira.

Dois anos depois, mais experiente, o sergipano encarou nada mais nada menos que o multicampeão Evander Holyfield, norte-americano que também se tornaria uma das maiores referências do esporte. O brasileiro levou a pior nesse duelo memorável. No entanto, nesse mesmo ano, Maguila se consolidou como o principal boxeador em território sul-americano, por ter vencido o argentino Daniel Eduardo Neto.

Em 1995, já com 37 anos, Maguila fez outro grande confronto, desta vez contra Tyrone Booze, dos Estados Unidos, em luta que não valia título. O ex-campeão dos pesos pesados teve uma trajetória de 17 anos, aposentando-se da carreira profissional em 2000.