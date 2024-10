Casal que aplicava "golpe da benção" em idosos é preso

Objetos apreendidos no centro de Barretos, interior paulista com o casal que praticava o "golpe da benção" - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 32 anos e uma mulher de 37, suspeitos de aplicar em idosos o chamado “golpe da benção”, foram presos na tarde de sexta-feira, 20, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo.

O casal enganava as pessoas, especialmente idosas, ao oferecerem “bênçãos espirituais” para, assim, furtar dinheiro e objetos de valor deles. De acordo com o site g1, a polícia prendeu do casal uma máquina de cartão de crédito, brincos, anéis, correntes de ouro e R$3 mil em dinheiro.

Os suspeitos foram encontrados no centro de Barretos, em uma caminhonete que era alvo de mandado de busca e apreensão pela Justiça de Goiás, quando tentavam entrar no veículo. Uma criança estava com o casal e foi entregue a familiares.

Em caso mais recente, uma mulher da cidade de Valentim Gentil foi vítima da dupla, na última quinta-feira, 19. A suspeita se passava por benzedeira e disse que o marido da vítima sofreria um “grande mal” caso não entregasse R$13 mil para “abençoar o dinheiro”.

No dia anterior, na cidade de Paulo de Faria, a falsa benzedeira convenceu também outra vítima a entregar duas correntes de ouro e dois cartões bancários em promessa de uma proteção espiritual.

Os suspeitos foram presos em flagrante após o registro de um boletim de ocorrência. A mulher foi encaminhada à Cadeia de Bebedouro e o homem foi levado à Cadeia de Colina, ambas no interior paulista.