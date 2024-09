Entenda como anotações em caderno ligaram Deolane ao crime organizado

Quando Deolane comprou a Lamborghini contribuiu para dissimular o dinheiro oriundo das atividades da organização criminosa - Foto: Reprodução | Instagram

Uma caderneta com anotações sobre jogo do bicho e jogos de azar on-line apreendida durante investigação ajudou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra por lavagem de dinheiro, no dia 4 de setembro em Pernambuco.

No primeiro dia de dezembro de 2022, a Polícia Civil apreendeu R$ 180 mil em dinheiro na banca do dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva, em Afogados, bairro da capital pernambucana.

Também foi apreendido um caderno de contabilidade, com informações diárias sobre as movimentações financeiras do então suspeito, que mostravam uma relação entre o jogo do bicho e os jogos de azar. A polícia civil de Pernambuco então passou a investigar crimes de lavagem de dinheiro realizados por meio de apostas esportivas e cassinos on-line.

A jogatina é atribuída a Darwin, dono de bancas chamadas Caminho da Sorte, e ao filho dele, Darwin Henrique da Silva Filho. O filho está preso preventivamente desde o dia 5 após se apresentar à polícia.

Leia também

>> Deolane e Apae movimentaram milhões do jogo do bicho; diz investigação

>> Caso Deolane: Quem são os outros investigados pela Polícia Civil?

>> Irmã de Deolane foi presa há 11 anos por golpe em empresa bilionária

Segundo o Metrópoles, o relatório da diretoria de Inteligência da Polícia Civil pernambucana mostra que nas bancas Caminho da Sorte davam possibilidade de realizar apostas em jogos esportivos on-line por meio da Esportes da Sorte. A logomarca constava na camiseta de um funcionário. Em outra casa física de apostas ilegais de Darwin, do pai, também havia um banner com Esportes da Sorte estampado em letras garrafais.



Para usar a plataforma, os jogadores precisavam fazer um depósito, via Pix, no CNPJ da empresa Pay Brokers Facilitadora de Pagamentos S.A., sediada em Curitiba (PR). “Na verdade, em todas as bancas de bicho da Caminho da Sorte pode-se apostar na Esportes da Sorte, o que é vedado por lei”, destaca relatório policial.

Na mira dos investigadores, o site de apostas esportivas indicava a HSF Gaming N.V. como operadora. O registro dela, no entanto, era em Curaçao, ilha caribenha considerada paraíso fiscal. O diretor de tecnologia da operadora, identificado como Ruy Conolly Peixoto, morava na capital pernambucana.

Isso acionou o alerta dos investigadores, que classificaram a situação como uma “burla à legislação brasileira”, já que o site afirmava ser de uma ilha no Caribe, mas constava com endereço físico um prédio na capital pernambucana, no qual ocupava 12 salas até agosto do ano passado.

Movimentação bilionária

Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que a Pay Brokers – que recebia os Pix das apostas – movimentou, em quatro meses, entre 2022 e 2023, R$ 2,4 bilhões, a crédito ou débito, intermediando jogos de azar. A empresa e a Zenetpay (Zelu Brasil) são apontadas como intermediadoras de pagamentos do site Esportes da Sorte.

“Diante do exposto, entendemos que a movimentação analisada é atípica, habitual e incompatível com a capacidade econômico- financeira do analisado, podendo estar relacionada com sonegação fiscal e/ou outros ilícitos”, ressalta parecer da autoridade financeira.

O volume enorme de dinheiro movimentado fez com que o Esportes da Sorte fechasse contratos com a Rede Globo para patrocinar as transmissões da Copa Libertadores da América de 2023. A marca também fechou contratos de patrocínio com grandes times brasileiros, como Grêmio, Athletico Paranaense, Bahia, Goiás, Flamengo e Corinthians.

A plataforma ainda injetou dinheiro em uma cota de patrocínio do Big Brother Brasil 2023, também transmitido pela Globo, e no Carnaval do ano passado, quando promoveu 80 eventos pelo país.

Entre 2019 e 2022, Darwin Filho declarou o rendimento bruto de R$ 7,3 milhões. A movimentação financeira real, segundo dossiê da Receita Federal, foi de quase R$ 15,4 milhões.

Uma das provas de que o dinheiro sonegado era “clareado”, conforme a investigação policial, foi a compra de duas aeronaves, uma delas avaliada em R$ 11 milhões, em nome do site de Darwin Filho. Na matrícula do avião não foi feita a transferência de propriedade. A plataforma de aposta, porém, consta como “operadora” do Falcon, ou seja, era quem usava o avião de fato. “Um forte indício de lavagem de dinheiro.”

A ligação com Deolane

No primeiro semestre de 2023, Darwin Filho comprou uma Ferrari 296 GTB, ano 2022, avaliada em R$ 4,9 milhões, chamando a atenção pelo fato de o veículo não ter sido financiado. O carro de luxo foi fotografado em frente à casa do suspeito, na Avenida Boa Viagem, onde permaneceu por pouquíssimo tempo.

Por meio da plataforma de monitoramento Córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a polícia constatou que a Ferrari, logo após ser comprada, passou a trafegar em rodovias de São Paulo, da Bahia e Paraíba. Isso seria um indício de que Darwin Filho “desfez-se” do carro de luxo, mas o manteve registrado em seu CPF, “em uma tentativa de ocultar o novo proprietário”.

Ainda em 2023, no mês de julho, ele comprou uma Lamborghini Urus Perfo, avaliada em R$ 4 milhões. O veículo de luxo foi transferido, em 1º de novembro, para uma das empresas da influenciadora Deolane Bezerra, a Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., da qual ela é sócia majoritária, com 98%.

Deolane, inclusive, posou para fotos com o veículo estacionado em frente à casa dela, como mostra uma postagem feita no Instagram em 21 de abril deste ano. A influenciadora também embarcou no carro, conduzindo-o até uma mansão, apresentada em vídeo aos seus milhões de seguidores.

O MJSP identificou que a Lamborghini “sequer passou por Pernambuco”, onde teria sido comprada, circulando somente por rodovias de São Paulo, estado onde Deolane mora.

Esquema intrincado

Entre 7 de novembro de 2022 e 10 de maio de 2023, Deolane recebeu da Pay Brokers, investigada por movimentar dinheiro do jogo do bicho, R$ 3,2 milhões.

“Constatamos aí um intrincado esquema de lavagem de capitais da Esportes da Sorte, proveniente do jogo de azar, perpetrado pela HSF de Darwin Filho, Pay Brokers, Bezerra Publicidade, para chegar o montante até a conta da Deolane Bezerra, ’embaixadora’ da Esportes da Sorte”, diz trecho de relatório da Polícia Civil.

Quando Deolane, por meio da empresa, comprou a Lamborghini, conforme movimentações identificadas pelo Coaf, ela contribuiu para dissimular o dinheiro oriundo das atividades da organização criminosa, ligadas aos jogos e às apostas.

Os relatórios de Inteligência Financeira ainda identificaram que a mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos, recebeu e remeteu dinheiro para a Pay Brokers e para Pix Brasil Cobrança e Serviço, ambas investigadas por ajudar na lavagem de dinheiro da Esportes da Sorte.

Com uma renda de R$ 10 mil, Solange movimentou R$ 478 mil entre dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, em 85 transações, indicando o uso do método conhecido como “smurfing“– uma prática na qual criminosos movimentam grandes valores em pequenos depósitos para dificultar o monitoramento das transações suspeitas.