Casal que aplicava golpes em rifa vivia em apartamento de luxo

Casal possui carros avaliados em mais de R$ 1 milhão - Foto: Reprodução | RBS TV

O casal que aplicava golpes através de rifas e ostentava dinheiro nas redes sociais, morava em um apartamento de luxo no edifício mais alto do país, localizado na cidade de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, local com o metro quadrado mais caro do Brasil. O edifício possui 81 andares.

A informação foi divulgada pelo Fantástico no domingo (25). No endereço onde Gladison Pieri e Pâmela Pavão moravam, foram apreendidos joias, artigos de grife e uma mala transparente cheia de dinheiro, de acordo com a Polícia Civil.

Leia mais:

>>Queimadas: qualidade do ar é considerada insalubre em oito estados

>>Cachorro acha cocaína nas pernas de passageira em aeroporto

>>Motorista atropela clientes após funcionário se negar a vender bebida

Os dois são suspeitos de crimes relacionados a economia popular, jogos de azar, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Por meio de nota, a defesa do casl negou os crimes e afirmou que os clientes são "meros divulgadores" dos sorteios.



Entenda como funciona o golpe



De acordo com as autoridades, alguns dos ganhadores têm vínculos pessoais com os investigados e recebem valores que vão além do item sorteado. Os sites que realizam os sorteios os favorecem em uma série de fraudes em relação às rifas. O organizador consegue, por exemplo, determinar se vai ter um vencedor ou não.



"Os indivíduos ostentam vida de luxo nas redes sociais, com veículos avaliados em mais de R$ 1 milhão, viagens ao exterior e aquisição de apartamento luxuoso em conhecido balneário de Santa Catarina", esclareceu a Polícia Civil.