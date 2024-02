Caso Dimas: Prontuário confirma lesão de 5 cm em jovem após relação | A TARDE

A família de Lívia Gabriele da Silva Matos, jovem que morreu após encontro com o jogador da base do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, entregou à polícia, nesta quinta-feira, 8, um prontuário médico que confirma uma lesão de cinco centímetros sofrida após relação sexual com o jogador. As informações são do advogado da família de Lívia, Alfredo Pocer.

Também foi entregue o celular da jovem de 19 anos para ajudar nas investigações. Segundo declaração do advogado, na 5ª Delegacia da Mulher, na Zona Leste de São Paulo, a confirmação da lesão por si só não é capaz de esclarecer se houve violência no caso.

"É uma questão médica. Nenhum de nós aqui temos condição de analisar isso", disse. "É a vida de uma jovem que se foi e a liberdade de um jovem atleta que está comprometida. Então, a gente tem que ter cuidado para nesse momento acusar alguém de um crime. Nós estamos diante de uma morte suspeita, que está sendo investigada", frisou posteriormente.

Pocer afirmou ainda que outros laudos complementares estão sendo juntados a esse e serão analisados pela polícia. Questões envolvendo suposta demora do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) ou empecilhos que os agentes de saúde encontraram na portaria do condomínio não são o cerne do caso, disse o advogado.

"O que se deve investigar é de que forma se deu essa lesão. O mais importante é saber o que aconteceu, a forma que aconteceu. Se houve violência ou não, se a lesão foi espontânea, o objeto da investigação é esse", considerou Pocer.