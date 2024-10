Cassinos de Las Vegas investem na abertura de bets no Brasil

Multinacionais buscam a construção de marcas com cassinos físicos no país - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Alguns dos grandes cassinos de Las Vegas estão próximos de obter uma licença para operar no setor de apostas online no Brasil. Entre eles, o MGM Grand, Caesars Palace e o Hard Rock Cafe procuram oportunidades para entrar no mercado nacional. As informações são da Folha de S.Paulo.

Para além da abertura dessas bets no lucro de jogos online em smartphones e computadores, as multinacionais procuram abrir cassinos em pontos ‘paradisíacos’ na busca de construir suas marcas no país.

De acordo com os dirigentes das empresas de grandes cassinos, o Brasil seguiu um caminho inverso comparado ao resto do mundo. Primeiro, o país legalizou as bets antes de ter o mercado de apostas presenciais organizado sob as regras do Estado.

O Congresso voltou a discutir o projeto de lei que regulamenta jogo do bicho, corrida de cavalo e cassinos, em versão que tramita no Senado, após aprovação na Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2022.

No momento, o Caesars Palace constrói no momento sua sede em Americana, no interior de São Paulo, e já tem licença da Loterj para operar com bets no Rio. Eles estão contratando para a nova sede que já conta com 28 funcionários com vínculo direto e a projeção é chegar a 100.

Leia também:

>> Grupo interministerial avaliará impactos de apostas sobre saúde mental

>> Ministro estuda ação drástica com quem usar Bolsa Família para jogar

O conselheiro da empresa no Brasil e fundador da franquia de estética Espaço Laser, comentou sobre a pretensão de diferenciar a oferta de jogos exclusivos e a obrigação de um depósito mínimo alto, "deve ser cerca de R$ 1.000", disse Paulo Morais.

A Big Brazil, representante do Caesars Palace no país, tem um capital social de R$ 36 milhões, dos quais R$ 30 milhões irão para a Fazenda e R$ 5 milhões ficarão em um fundo de garantia como exigido pelo governo brasileiro.

A liberação de jogos de apostas online no Brasil aconteceu em dezembro de 2018, durante o governo de Michel Temer.

O relator do projeto atual é o senador Irajá Abreu (PSD-TO) afirmou à Folha de S.P que as bets não devem atrapalhar o andamento do debate sobre a regularização do jogo presencial. "É um texto já maduro, que tramita há mais de 30 anos", apontou Abreu sobre o possível retorno da votação da proposta ainda em outubro após as eleições.

No projeto, os cassinos devem estar integrados a complexos de lazer como prédio, embarcações, por exemplo. Além do mais, para funcionarem as empresas devem ser credenciadas pelo Ministério da Fazenda para operar os cassinos no prazo de 30 anos. A aprovação do texto também legalizaria o jogo do bicho e do bingo.