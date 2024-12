Catamarã com 47 pessoas afunda durante passeio de mar

47 pessoas estavam na embarcação - Foto: Reprodução

Um catamarã virou no mar em Maragogi, Litoral Norte de Alagoas, na manhã desta sexta-feira, 13. O acidente aconteceu na Praia de Barra Grande, no trajeto para as piscinas naturais. Um idoso, identificado com Silvio Bispo Romão, de 76 anos, morreu no acidente.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Diego Vasconcelos, 47 pessoas estavam na embarcação. "A gente convocou o gabinete de crise do município e estamos avaliando as causas. Os nossos esforços são para realizar o resgate e dar apoio às vítimas", explica o secretário.

Diego afirmou ainda que o catamarã não estava cadastrado no Cadastro Único dos Prestadores de serviço. Jangadeiros e pilotos de lanchas que estavam na região ajudaram a retirar as pessoas do mar. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.