Ceia de Natal tem perua (e não peru); entenda | A TARDE

Ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não é o peru que vai para a mesa na noite de Natal: é a perua. A explicação para o cenário passa por fatores relacionados com o mundo animal e a economia.

As peruas crescem menos que os machos. Por isso, os produtores costumam destinar o peru para o mercado de pedaços, observado como o mais vantajoso para as vendas e ganhos com o animal.

As aves destinadas para a ceia de Natal, a exemplo da perua, pesam aproximadamente quatro quilos na embalagem. Isso significa que são fêmeas abatidas por volta de 10 semanas de idade, segunda a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O Brasil produz anualmente cerca de 160 mil toneladas de carne de peru com exportação de cerca de 26% e consumo interno de 74%.

As aves são alimentadas com ração balanceada como as galinhas de granja. A genética das aves é 100% importada. Importa-se bisavós ou avós e aqui se produzem matrizes e pintos comerciais da perua e do peru.