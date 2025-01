Celular cai de 4 mil metros de altura e é encontrado funcionando

Celular cai de mais de 4 mil metros e altura - Foto: Reprodução

Nesta última semana, um caso curioso agitou as redes sociais. Através do seu perfil oficial, o paraquedista Daniel Cajal chamou atenção ao relatar uma história envolvendo o seu celular, que caiu de mais de 4 mil metros, mas permaneceu "intacto".

Na publicação, Daniel revela que havia saltado de paraquedas há alguns dias e, durante o salto, notou a ausência do celular. No entanto, após algumas buscas sem sucesso, não conseguiu recuperar o aparelho, desistindo e comprando outro.

Leia mais:

>>Lei sancionada por Lula pretende receita de R$ 16 bi em 2025

>>Mercado financeiro eleva previsão de inflação e do dólar para 2025

>>Polícia procura suspeito de série de assassinatos no interior da Bahia

O paraquedista justificou a presença do smartphone, afirmando que é importante para conseguir todas as estatísticas do salto e também, em caso de pouso em local não identificado, conseguir se comunicar e pedir o resgate.

Após 36 horas do ocorrido, já em casa, Daniel, que já estava com o novo celular, recebeu uma notificação do anterior, mostrando a sua localização. Desta maneira, ao ir ao local identificado, encontrou o smartphone em perfeito estado, como mostrou no vídeo.

"Não acredito! Inteiro ainda. 36 horas depois e ele ainda estava com 15% de bateria e intacto", relatou o paraquedista.

A situação ocorreu em Tijucas, em Santa Catarina, em uma área de paraquedismo, no dia 16 de dezembro. Nesta segunda-feira, 30, duas semanas após a queda, o celular segue funcionando bem, segundo Daniel.