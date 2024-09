Cervicite: doença pode atingir até 2 milhões de mulheres no Brasil

Cervicite: inflamação do colo do útero pode prejudicar fertilidade - Foto: Divulgação

Uma inflamação do colo do útero, causada especialmente por complicações pós infecções por Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a cervicite é uma condição muitas vezes silenciosa, que pode prejudicar a fertilidade da mulher de várias formas.

A inflamação acomete o colo do útero e pode causar cicatrizes ou estreitamento do canal cervical, e prejudica a passagem dos espermatozóides para o útero. Além disso, infecções subjacentes podem se espalhar para o útero e as trompas de falópio, levando à Doença Inflamatória Pélvica (DIP), uma das principais causas de infertilidade feminina.

A Cervicite tem entre as causas mais comuns, as ISTs como clamídia e gonorreia. Estima-se que há cerca de 340 milhões de casos a nível mundial, com aproximadamente 12 milhões no Brasil. A faixa etária mais afetada, é a de jovens entre 15 e 25 anos, com uma incidência de aproximadamente 19 milhões de novos casos mundialmente por ano.

Outra possível causa do problema é o uso de produtos, como tampões, diafragmas ou certos tipos de preservativos, que também podem irritar o colo do útero, e criar um cenário propício para o desenvolvimento da condição.

No Brasil, ocorrem quase 2 milhões de casos de cervicite por ano, sendo que mais de 70% deles não apresentam sintomas. "Infelizmente, muitas mulheres só descobrem que têm cervicite quando começam a enfrentar dificuldades para engravidar. Nesse ponto, o dano já pode ter ocorrido, dificultando a concepção natural. Em muitos casos, a reprodução assistida se torna a única alternativa viável para realizar o sonho da maternidade", explica o médico Agnaldo Viana, especialista em reprodução assistida no IVI Salvador.

Os sintomas são diversos e podem incluir dor durante o sexo, corrimento vaginal anormal (geralmente com odor), sangramento vaginal fora do período menstrual e dor na parte inferior do abdômen ou nas costas. A falta de sintomas claros, no entanto, é um dos maiores motivos pelos quais a cervicite pode não ser diagnosticada prontamente, permitindo que a condição se agrave e leve a complicações mais sérias.

O diagnóstico da cervicite é feito a partir de exame ginecológico, onde o médico pode coletar amostras do colo do útero para análise. O tratamento depende da causa subjacente. Se for bacteriana, pode necessitar de antibióticos. Se for viral, medicamentos antivirais são recomendados.

Mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar devido à Cervicite ou às complicações dela decorrentes, podem precisar recorrer a métodos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV). Nessa técnica, o problema do estreitamento ou inflamação do colo do útero é contornado ao se fertilizar o óvulo em laboratório e transferir o embrião já fertilizado para o útero. Outra opção é a inseminação, com introdução dos espermatozóides diretamente no útero.