César Tralli anuncia pausa na carreira; entenda o motivo

Tralli deve se ausentar por alguns dias da apresentação do "Jornal Hoje", telejornal que comanda nas tardes da Rede Globo - Foto: Reprodução | Globo

O jornalista César Tralli, de 54 anos, usou as suas redes sociais para anunciar seu afastamento do "Jornal Hoje", telejornal que comanda na Rede Globo. Segundo Tralli, a decisão é para passar mais tempo com a esposa, Ticiane Pinheiro, e as filhas, Manuella e Rafaella, que é enteada dele.

"Papai entrando no modo off. Chegou minha hora de dar uma pausa… De curtir minhas filhas, minha mulher. Logo, logo felizmente encontrarei a Rafa Justus também. Quero cuidar delas, cuidar de mim", começou ele na legenda de uma postagem feita no Instagram.

"Energia boa para começar 2025 com todo amor que me acompanha em tudo que faço", continuou o apresentador. "Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe muito hoje e neste novo ano que está começando", completou ele.

Tralli deve se ausentar por alguns dias da apresentação do "Jornal Hoje", telejornal que comanda nas tardes da emissora, e retornar logo no início de 2025.

Apontado como sucessor de Bonner para assumir o "Jornal Nacional" no horário nobre, César foi coroado como vencedor do prêmio de Melhor Jornalista no Melhores do Ano 2024, exibido neste ano no "Domingão com Huck".